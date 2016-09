Heb jij dit bekend gezicht herkend in Callboys?

Lea Couzin als de bomma van Wesley in Callboys. © Vier.

De bomma van Wesley kwam gisteren hooguit 10 seconden in beeld, maar bij oplettende kijkers ging vast en zeker een belletje rinkelen. Speciaal voor Callboys kroop Lea Couzin, wereldberoemd als 'Merlina', weer even voor de camera. Ze is intussen 81 jaar, maar de kneepjes van het vak is ze duidelijk nog niet verleerd.