Bent Van Looy treedt op met Idioten die geen instrument kunnen bespelen (en dat klinkt zo)

29/09/16 - 21u20

video

In De Idioten beleven Sarah en Pedro de grootste nachtmerrie van Bent Van Looy. Die draait rond muziek spelen, iets waarvan ze geen kaas hebben gegeten. Dat komt goed uit, want Bents nachtmerrie gaat over optreden op een festival en plots beseffen dat je geen muziek kunt spelen.



Gesteund door Bent op drums trekken de Idioten met contrabas, saxofoon en een hoop branie het podium op voor een eclectische performance die veel wenkbrauwen de hoogte in doet gaan.



In bovenstaande video zie je het volledige optreden van 'Albtraum 2000'.