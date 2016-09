Wauw: deze 5 filmparels kan je dit weekend op tv zien

© rv.

Wij komen dit weekend onze zetel niet uit, want elke dag krijgen we prachtige pareltjes te zien. Wij kozen er vijf uit voor jou, en die selectie was deze week helemaal niet moeilijk.

Argo Ben Affleck bewees met 'The Town' al dat hij knappe films kan regisseren, maar met 'Argo' schoot hij echt de hoofdvogel af. De film won in 2013 de Oscar voor Beste Film, maar vreemd genoeg ging de Oscar voor Beste Regie niet naar Affleck. De arme man werd zelfs niet genomineerd. 'Argo' stopt het het niet al te sexy verhaal van de Iraanse revolutie in een bloedstollend en aangrijpend jasje. Bekijken die handel!



De Iraanse revolutie bereikt haar hoogtepunt op 4 november 1979. Militanten bestormen de Amerikaanse ambassade in Teheran en gijzelen 52 Amerikanen. Zes Amerikanen slagen erin te ontsnappen en te schuilen bij de Canadese ambassadeur. CIA-agent Tony Mendez moet in een race tegen de klok zijn zes landgenoten zien te bevrijden voor ze worden ontdekt.



'Argo', vanavond om 20.35u op VIER.

Miller's Crossing De Coen brothers beukten met 'Blood Simple' en 'Raising Arizona' de deur van Hollywood met veel geweld open. En met 'Miller's Crossing' bevestigden ze wat iedereen al lang wist: de Coens zijn genieën. We maken ook kennis met John Turturro, die zich later in 'Barton Fink' en als 'The Jesus' in 'The Big Lebowski' onsterfelijk maakt als lieveling van de Coens.



Leo is een gangster en politiek leider die samen met zijn vertrouweling Tom Reagan de scepter zwaait in de stad. Maar de Italiaanse gangster Johnny Casper en zijn meedogenloze handlanger Eddie Dane vormen een bedreiging voor hun macht.



'Miller's Crossing', vanavond om 22.00u op Canvas.

The Dark Knight Regisseur Christopher Nolan nam met 'Batman Begins' een mooie aanloop en bolde uit met 'The Dark Knight Rises', maar het absolute hoogtepunt van de Batman-trilogie is zonder twijfel 'The Dark Knight'. Batman botst op zijn eigen grenzen wanneer hij vecht voor de ziel van Gotham tegen de helaas niet meer levende legende Heath Ledger als The Joker. Ledger kreeg er postuum een Oscar voor en zelden was een Oscar meer terecht.



Bruce Wayne, James Gordon en Harvey Dent bundelen de krachten tegen de chaos die The Joker veroorzaakt in Gotham. The Joker pakt Batman op zijn zwaktes in de hoop om Gotham om te vormen tot een hellegat waar chaos regeert. Niet te missen, ook al heb je de film al tien keer gezien.



'The Dark Knight', zaterdag om 20.30u op VIER.

The Shawshank Redemption Boeken van Stephen King die niet verfilmd zijn, zijn moeilijk te vinden. Maar dit kortverhaal van de Amerikaanse grootmeester van de horror kreeg wellicht de mooiste verfilming. De film staat sinds jaar en dag bovenaan de IMDB-lijst als beste film aller tijden. Misschien lichtjes overdreven, maar het zegt iets over hoe hoog filmfans deze parel in het vaandel dragen.



Andy Dufresne (Tim Robbins) wordt beschuldigd van de moord op zijn vrouw en haar minnaar. Hij houdt vol dat hij onschuldig is, maar krijgt toch tweemaal levenslang in de strenge gevangenis Shawshank. Daar raakt hij bevriend met de zwarte medegevangene Red (Morgan Freeman), die voor iedereen alles kan regelen. Hoop en een poster van Rita Hayworth houden Andy in leven.



'The Shawshank Redemption', zaterdag om 21.50u op Acht.