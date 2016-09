Lichaamssappen vliegen opnieuw in het rond bij de Callboys

Door: redactie

29/09/16 - 22u20

video De marketingmachine van de Callboys draaide vanavond op volle toeren. De langverwachte dildoys werden eindelijk geleverd. Maar Wes kreeg een zware klap te verwerken. En net zoals vorige week vlogen lichaamssappen in het rond.

"Randy, ik lig in mijne kak"

Nu de Callboys even niet meer kunnen rekenen op Wes, moeten ze het er onder hun gedrieën vanaf brengen. En dat is niet per se beter.