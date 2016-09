Zelfs de DSM Super 2000 is klaar voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens

Door: redactie

video De Slimste Mens ter Wereld maakt zich op voor een nieuw en veertiende seizoen en dat zullen we geweten hebben. De jury is er alvast helemaal klaar voor. Ze stellen zichzelf al een tijdje voor in de geestige generiek van hun eigen 'De Slimste Mens ter Wereld-sitcom'. In deze derde en laatste aflevering zoekt de gekke juryfamilie met man en macht naar 'het kaske'. Loopt dat wel goed af?