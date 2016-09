"Zotte trut", "Smerige teef": grofgebekt oudje steelt de show in 'Nieuwe Buren'

redactie

28/09/16 - 22u05

© VIJF.

Karen Damen en James Cooke zitten al aan de helft van hun avontuur als 'Nieuwe Buren'. De twee, die normaal als luxepaarden door het leven gaan, moeten een maand zien rond te komen met 776,99 euro. In de aflevering van vanavond was het tijd om een balans van het overgebleven budget op te maken, en die zag er niet al te best uit. Gelukkig werden Karen en James opgebeurd door bejaarden in Planckendael, onder wie Mieke, die geen blad voor de mond nam met uitspraken als "zotte trut" en "smerige teef".

De eerste opdracht was op het lijf van Karen en James geschreven. Ze konden al hun showbizzervaring inroepen terwijl ze een uurtje presenteerden op Radio Minerva, een radiozender die volledig gerund wordt door vrijwilligers. Card

Het duo was nog maar net begonnen of het eerste klachtentelefoontje kwam al binnen. "Te veel gebabbel en te weinig muziek", vertelde een ontevreden luisteraar. Maar gelukkig kregen de kersverse radiopresentatoren ook veel complimentjes toegezwaaid.

Na al dat gepresenteer was het tijd voor een stevige fastfoodmaaltijd. Helaas wogen die 'Wrap Giant Chicken', 'Giant Burger' en 'Party Box' zwaar door op hun portemonnee: alweer een hap van 26,20 euro uit het budget. Card

Tijd dus om de balans op te maken. Maar die was onverbiddelijk: Karen en James moeten nog twee weken overleven met 244,53 euro. "We zeggen nooit nee", verklaart James het povere budget. En Karen had dubbel spijt van haar bezoekje aan de Quick: zowel voor de calorieën als voor het geld.

Voor de laatste opdracht bezochten Karen en James dierenpark Planckendael als begeleiders van een groep senioren. "Een rustgevende trip", maar één bepaalde dame was niet op haar mondje gevallen. De kranige Mieke schold James uit voor "zotte trut" en wat later moest ook een vlieg het ontgelden die aan haar gehaktbal aan het knabbelen was: "Smerige teef!" Card