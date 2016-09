Blooper: travestiet Koen Wauters krijgt de slappe lach

Door: redactie

In 'Jonas & Van Geel', dat Koen Wauters en Jonas Van Geel presenteerden als vrouw, hield Koen het na een halve show niet meer uit. Wat volgde was een enorme lachbui die hij bijna niet meer onder controle kreeg. Als Sonja Van Geel en Conny Wauters kreeg het duo Kürt Rogiers op bezoek voor een lesje soapacteren, met bijzondere aandacht voor verleidingskunsten en 'de uitgestelde kus'.

Verder nam 'So you think you can dance'-choreograaf Roy Julen hen mee op een grappige reis doorheen de dansgeschiedenis.