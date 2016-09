"Daarom heb ik graag verlof tijdens de ramadan": 'Niveau 4' volgt Brusselse politie in woelige periode

Door: redactie

video 'Niveau 4' volgde de politie van Brussel-West tijdens een woelige periode, het begin van de ramadan.

De mensen lopen net iets meer geërgerd rond, en de camera's vormen voor het eerst een probleem. "Een typische ramadanreactie", luidt het. "Ze lopen enorm agressief." Een banale discussie escaleert dan ook snel in een achtervolging.

Inspecteur Martijn ging terug naar de politieschool om hoofdinspecteur te worden, waarvoor amper één op de tien slaagt in het toegangsexamen.

Heel grote drugsvangst

Tv-maker Eric Goens was in Molenbeek ook getuige van de vondst van een indrukwekkende wietplantage. Opbrengst: om de tien weken 180.000 euro. En dat was niet alles.