Door: redactie

27/09/16 - 13u37 Bron: VIER

video Een lavement laten steken is geen lachertje, zo denken wij. Maar de Callboys hadden alle moeite van de wereld om hun lach in te houden tijdens hun lavement-scène. Take na take schieten Matteo Simoni, Stef Aerts en Rik Verheye in de lach.