Pikante ontmoeting voor Jani: "Dat is geen kleerkast, dat is een SM-koffer"

Door: redactie

27/09/16 - 11u05

Jani zal zijn handen morgenavond meer dan vol hebben. Karin gaat in 'Zo man zo vrouw' immers voluit voor de 'prostitueelook'. Haar garderobe bestaat uit broeken die meer gaten bevatten dan stof en jurken die de vier muren van de slaapkamer eigenlijk nooit zouden mogen verlaten. "Dat is geen kleerkast, dat is een SM-koffer", klinkt het. Geen wonder dat het hier om de eerste 16+-aflevering van de reeks gaat.