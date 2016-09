"Je T-shirt is meer homo dan mij en mijn vrienden samen": Jani blijft zich verbazen

Door: redactie

13/09/16 - 17u40 Bron: VIJF

video In 'Zo Man Zo Vrouw' gaat Jani Kazaltzis morgen langs bij de boerderij van Nele (27) en Tom (36). En ook in het negende seizoen blijven de mensen hem verbazen met hun kledingstijl.

Nele omschrijft zichzelf als sexy en sportief, maar haar beenwarmers en tienertopjes doen haar jonger lijken dan dat ze in werkelijkheid is.



Tom is dan weer een echte rastafari met dreadlocks. Hij houdt van losse, beweeglijke broeken met gaten ter hoogte van, jawel, het kruis. Jani vindt zijn shirt "meer homo dan mij en mijn vrienden samen" en is zo geschokt dat hij snakt naar vodka. Intraveneus.