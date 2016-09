'Mag ik u kussen' valt in de prijzen in Berlijn

bewerkt door: redactie

13/09/16 - 00u07 Bron: Belga

© vrt.

tv Het VRT-programma Mag ik u kussen heeft tijdens het Eurovision Creative Forum in Berlijn de tweede prijs voor beste televisieformat gewonnen. Dat meldt de openbare omroep. Het programma van productiehuis DeMensen gaat al enkele jaren mee, eerst op Canvas en sinds dit jaar op Eén.

Het Eurovision Creative Forum is een organisatie van de European Broadcasting Union (EBU), een samenwerkingsverband van voornamelijk openbare omroepen uit de meeste Europese landen. Tijdens het forum in de Duitse hoofdstad wisselen de leden van de EBU jaarlijks tv-formats en ideeën uit.



De eerste prijs was dit jaar weggelegd voor het Zweedse format 'If walls could talk'.



De voorbije jaren viel de VRT al enkele keren in de prijzen. In 2014 won 'Ooit komt het goed' brons en in 2013 kaapte 'Ten Oorlog' de eerste prijs weg.