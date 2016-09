Zoon van Pablo Escobar is niet blij met 'Narcos': "Serie bevat zware fouten en onjuistheden"

© Netflix.

Eerder deze maand loste Netflix het langverwachte tweede seizoen van hitserie 'Narcos'. Het reilen en zeilen van de meest beruchte drugsbaron ooit, valt goed in de smaak bij de Netflix-kijkers. Behalve bij Sebastian Marroquin, de zoon van Pablo Escobar en vroeger bekend als Juan Pablo Escobar. "De serie is een belediging voor de slachtoffers en voor heel Colombia."

Sebastian Marroqui, zoon van Pablo Escobar © Pinterest. Het tweede seizoen zoomt in op de laatste wapenfeiten van Pablo Escobar. En hoewel Netflix voor elke aflevering benadrukt dat de reeks niet volledig waarheidsgetrouw is, is Sebastian marroquin hoegenaamd niet gediend met de gebeurtenissen in de serie. "In naam van mijn land wil ik enkele zware fouten blootleggen in een serie die zichzelf 'waargebeurd' noemt", steekt Marroquin van wal op Facebook. "De serie is een belediging voor de slachtoffers en voor de geschiedenis."



In hetzelfde bericht lijst Marroquin alle onjuistheden op, en dat zijn er heel wat. In het volledige tweede seizoen zouden 28 fouten zitten. Lees ook Pablo Escobar is back! Geniet vanaf vandaag van 'Narcos 2'

'Narcos' krijgt derde en vierde seizoen Netflix benadrukt voor elke aflevering dat de serie geïnspireerd is door echte gebeurtenissen en dat sommige dingen gefictionaliseerd zijn omwille van dramaturgische doeleinden. © Netflix.

Oom Carlos Marroquin herstelt eerst en vooral zijn oom Carlos Henao in ere: "Hij was geen drugdealer zoals in de serie wordt beweerd. Hij was een fantastische, hardwerkende, eerlijke man en een goede vader. Hij liet zich nooit in met illegale activiteiten en werd ook nooit veroordeeld."



Voorts wijst Marroquin er ook op dat zijn vader geen fan was van Atletico Nacional, maar van Independiente Medellín. "Als de schrijvers niet eens weten wat mijn vaders favoriete team was, hoe durven ze dan het verhaal als waargebeurd bestempelen?" Pablo Escobar © Pinterest.

Moeder De lijst gaat nog een heel eind door. Marroquin zet ook zijn moeder uit de wind, die nooit een wapen gekocht of gebruikt heeft. "Het zijn allemaal leugens. Mijn moeder heeft zelfs nooit een kogel afgevuurd."



Marroquin zet ook orde op zaken wat betreft de moorden van zijn vader of de moorden die hij heeft opgedragen. Om niet alles te verpesten voor wie de serie nog niet gezien heeft, gaan we hier niet te diep op in, maar volgens Marroquin had zijn vader niet altijd een hand in de moorden. "Mijn vader was alleen tijdens zijn laatste dagen, hij werd niet gesteund door zoveel mensen zoals in de serie wordt beweerd."