12/09/16 - 05u00

TV-nieuws In de eerste aflevering liet Axel Daeseleire zich gewillig afzetten in het doorgaans vredige Praag. Vanavond reist hij voor het tweede seizoen van 'Axel Opgelicht' naar Londen. Nu hij al enkele keren is bedrogen en bestolen, maakt hij de balans op. "Een verwittigd toerist is er twee waard. Nooit stap ik nog zomaar in een taxi."