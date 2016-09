Mannenzender CAZ laat BV's vechten in boksspektakel

Door: redactie

Geen fan van Guga Baul, Bill Barberis, Maarten Breckx, Viktor Verhulst, Olga Leyers of Josje Huisman? Zap dan op 1 oktober zeker over naar de nieuwe mannenzender CAZ. Die laat dan de zes BV's boksen in een groots openingspektakel, waarin ze op hun bekende kop gaan krijgen.

De zes zullen voor een groot publiek rake meppen uitdelen aan elkaar in drie grote matchen. Guga Baúl van Tegen de Sterren Op kruipt in de ring tegen Thuis-hunk Bill Barberis, VTM sportanker Maarten Breckx neemt het op tegen Viktor Verhulst, zoon van Gert en Olga Leyers gaat in de clinch met ex K3 Josje Huisman.



Alle BV's zijn al weken aan het oefenen met professionele boksstrainers, zoals Daniella Somers. Niemand wil immers afgaan voor het live publiek met heel wat collega's en familie. De meesten zien het alvast zitten. "Marthe van K3 komt maar beter goed op tijd naar Boxing Stars, want in de eerste ronde gaat haar Viktor al tegen de grond", aldus Maarten Breckx. En ook Bill Barberis is vol zelfvertrouwen. "Ik troost me bij de gedachte dat Guga alleen nog de verpleegsters van het ziekenhuis zal kunnen entertainen met zijn imitaties", klinkt het daar.



Boxing Stars wordt opgenomen op 28 september in Vilvoorde. Tickets zijn nog beschikbaar via vtmtickets.be (kaarten kosten 5 euro). Mannenzender CAZ komt vanaf 1 oktober op de plaats van ACHT.