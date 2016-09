'Sorry voor alles' bezorgt Tobias de gekste maand van zijn leven

Door: redactie

Nadat vorige week het leven van Ann-Sophie een maand lang overhoop werd gehaald door de makers van 'Sorry Voor Alles', was het deze week de beurt aan Tobias. Hij zat in een jacuzzi met William Boeva, ging naar een optreden van zijn favoriete band (en dan toch niet) en kreeg te maken met een boertige Erica Van Tielen. Herbeleef de gekste maand in het leven van Tobias.

Adriaan Van den Hoof bezorgde Tobias, een 26-jarige student lager onderwijs uit Dworp, de verrassing van zijn leven. Zonder dat hij het wist, was zijn leven een maand lang gemanipuleerd. In het complot zaten zijn ouders Luc en Lut, zijn zus Laura en schoonbroer Roel, zijn vrienden Ruben en Kevin, en ook zijn vriendin Ellen. Lees ook Zou jou hetzelfde kunnen overkomen als Ann-Sophie in 'Sorry voor alles'?

Tobias' favoriete band De snoodaards van 'Sorry voor alles' lokken Tobias met een smoes naar de locatie waar de televisieopnames doorgaan. Tobias denkt dat hij naar een exclusief Studio Brussel-optreden gaat van Bear's Den, zijn favoriete band.



Maar wanneer Studio Brussel-presentatrice Sofie Engelen bij de aankondiging een eerder gepersonaliseerde intro voor de band brengt, begint er toch iets te dagen bij Tobias: "Je kan ze kennen van hun hitsingles: 'Tobias', 'We follow you' & 'only you don't know'. Het begon allemaal in Dworp. Hier is Bear's Den!"



Helaas komt de band niet opdagen, maar plots gaat de wand achter Tobias omhoog. In de grote ruimte daarachter wachten zijn familie en vrienden hem op voor de verrassing van zijn leven.

Tijdens het selectiegesprek voor het nepprogramma dat als smoesje voor Sorry voor alles diende, schotelden de programmamakers Tobias enkele vragen voor. Is hij een man van zijn woord?



"Wat doe jij als iemand je voorbijsteekt aan de kassa?" was een van de vragen die Tobias kreeg voorgeschoteld. Volgens Tobias zou hij de persoon in kwestie daar sowieso op aanspreken. Maar doet hij dat ook als zijn favoriete vrouwelijke BV - Erika Van Tielen- dit probeert?

Ketnet op bezoek In diezelfde ronde vroegen de programmamakers aan Tobias hoe belangrijk zijn haar was voor hem: "Daar blijven ze af. Daar komen ze niet aan. Ik heb in mijn hoofd hoe het moet. Ik zou geen mèches zetten of mijn haar kleuren."



Helaas voor Tobias zwicht hij weer: een zogezegde cameraploeg van Ketnet komt langs in de klas waar Tobias stage doet, met Ketnetwrapster Charlotte Leysen. Met wat groepsdruk en medewerking van de basisschool Huizingen slaagt Charlotte er samen met kapster Victoria in om de haren van Tobias in een paar permanente... en gelukkig voor hem ook minder permanente kleuren te krijgen.

In de "Kan je weten"-ronde stelt Adriaan de kandidaat telkens vragen waarop hij of zij de antwoorden al kan weten, omdat de programmamakers die op een manier in hun leven gebracht hebben.



Voor een van deze filmpjes duikt William Boeva in de jacuzzi van Tobias om er een promospot in op te nemen. Die promospot krijgt Tobias te zien wanneer hij naar de bioscoop gaat. Herkent Tobias zijn eigen tuin?



Na een tijdje daagt het bij hem en zegt hij vol ongeloof tegen zijn vriend: "Da's in mijn tuin. Zonder te zeveren. Echt waar, ik ben serieus. Nee, maar dat is bij mij. Ik ben niet aan het zeveren. Ik zag achteraan hetzelfde: die struiken, dezelfde betonnen plaat."

Dan toch Bear's Den! Tobias werd dan wel verrast door zijn vrienden en familie, hij vond het vooral jammer dat hij zijn favoriete band niet aan het werk had gezien. Maar plots krijgt Tobias de band dan toch te zien! Achter de valse muur komt zijn favoriete band tevoorschijn en speciaal voor Tobias spelen ze zijn lievelingsnummer 'Agape'.

Tobias postte op zijn Facebookpagina een oproep om spullen van onder meer Japan te verzamelen voor zijn lesvoorbereiding. De mannen van 'Sorry voor alles' besloten hem wat te helpen. Ze lokken Tobias naar het huis van een wel erg bijzondere Japanliefhebber.



Maar dan loopt het bijna mis: Tobias ontdekt een camera in het huis - maar denkt dat zijn vrienden hem een loer aan het draaien zijn...

9 Miss Belgiës Ook negen Miss Belgiës stapten mee in het complot. Op verschillende momenten in de voorbije maand kwam Tobias hen op de meest vreemde momenten tegen en ging hij er mee in gesprek. Nochtans maakten ze hem allemaal op hun eigen manier duidelijk dat ze mee in het complot zaten... Lenty Frans kwam zelfs live in de studio even langs.

Een maand lang het verhaal volhouden dat je pols gebroken is en dat deze in het gips moet, doe het Tobias' vader maar na. De ouders van Tobias, Lut en Luc, zijn misschien nog wel de grootste helden van deze week. Een maand lang speelden zij perfect het spel mee.



Elk moment van de dag droeg Luc zijn valse gips om zijn zoon te doen geloven dat die echt was. Ondertussen gaven zijn ouders hem de opdracht om heel wat huishoudelijke taken op zich te nemen...