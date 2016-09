Calvo: "Als Bracke hoofdpunten Journaal wil bepalen, had hij op VRT moeten blijven"

Dieter Bauwens

"Siegfried Bracke voert een openlijke oorlog tegen de openbare omroep. Dat is eigenlijk permanente intimidatie." Zo vertelt de groene Kamerfractieleider Kristof Calvo in De Morgen. Kamervoorzitter Bracke (N-VA) had eerder gesteld dat politici gerust kritiek mogen uiten op journalisten.

Het was Calvo zelf die de kat de bel aanbond door in een open brief politici op te roepen voorzichtiger te zijn op het publieke forum. Daarop reageerde Bracke in De Zondag. "Waarom zou de eerste macht, wij dus, geen kritiek mogen hebben op de vierde macht?"



Bracke neemt een loopje met de groene oproep, reageert Calvo in een gesprek met De Morgen. "Niemand vraagt dat de parlementsvoorzitter zwijgt. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans neemt ook deel aan het maatschappelijk debat, en vormt een verrijking. Maar een parlementsvoorzitter moet wel een bruggenbouwer zijn."



En daar knelt volgens Calvo het schoentje bij Bracke. "Hij voert een openlijke oorlog tegen de openbare omroep. Dat is eigenlijk permanente intimidatie. Hij wil bijna zelf bepalen wat er in het Journaal van 19 uur te zien is. Dan had hij daar misschien moeten blijven."