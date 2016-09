Matteo Simoni geeft zich bloot: "Wie wil mij nu helemaal naakt zien?"

Door: Dieter Bernaers

Van het half miljoen mensen dat donderdagavond naar de eerste aflevering van 'Callboys' heeft gekeken, had ruw geschat de helft - de vrouwen - één extra goede reden: het lijf, of zeg tegenwoordig maar de 'kathedraal' van Matteo Simoni (29). "Iedereen heeft toch graag dat mensen van hem houden?", aldus de acteur. "Maar ik haal geen grammetje geluk uit mijn bestaan als posterboy."

Het was het audiovisuele equivalent van een vluggertje bij het begin van een seksmarathon. 'Callboys', de langverwachte nieuwe VIER-reeks van regisseur Jan Eelen ('Het Eiland', 'De Ronde', 'In De Gloria'), was nog geen drie minuten bezig en daar zagen we al de blote kont van Matteo Simoni. Af te lezen aan de commentaren op de sociale media, zaten heel wat dames daarop te wachten, en ze werden dus binnen de kortste keren op hun wenken bediend. Mochten er donderdag microfoons gehangen hebben in de Vlaamse huiskamers, dan hadden we een mixtape van gegiechel, gefluit en zacht gekreun gehoord.



De bezitter van de kont in kwestie kan er eens om lachen. "Als je een reeks maakt over gigolo's, zou het nogal onnozel zijn om géén naakt te laten zien", zegt hij. "Oorspronkelijk was het zelfs de bedoeling dat we 'full monty' zouden gaan. Het is te zeggen, de Jakke (roepnaam van Jan Eelen, red.) had een prothese laten maken die we bij de naaktscènes over ons lid konden monteren. Dat ding zag er levensecht uit, maar het moest vastgelijmd worden en op de eerste draaidag bleek die valse piemel voortdurend los te komen. Na heel wat gesukkel is toen beslist: weg ermee. Jan zei: 'Ik heb eigenlijk ook geen zin om 'pieten' in beeld te zien, we doen het gewoon niét.' Achteraf bekeken de enige juiste beslissing: de suggestie is toch veel leuker? Een stel gespierde billen, een borstkas of zelfs een blote rug: dat heeft allemaal nog iets erotiserends. Maar 'ne slappe piet' ziet eruit als een dood vogeltje. Wie wil daar nu in godsnaam naar kijken?" (lacht)



Als je 's morgens bij het ontbijt op je call sheet ziet dat je die dag een naakte An Miller te zien krijgt op de set, denk je dan: 'Alright, cool'?



"Ik moet je teleurstellen: An en ik speelden in 'Een Bruid In De Morgen' van Hugo Claus een broer en een zus met een incestueuze relatie. We hebben elkaar toen tientallen keren naakt gezien." (lacht)



"Maar als je vraagt of je soms opgewonden geraakt tijdens een liefdesscène? Hoegenaamd niet. Tenzij je geil wordt van wiskunde, want daar vergelijk ik het altijd mee. Je arm vijf centimeter meer naar links, je been in een hoek van 90 graden, hoofd schuin richting spot... Het is techniek en concentratie. Voor 'Marina' moest ik met Evelien Bosmans een liefdesscène doen na dertig draaidagen. We waren daar al die tijd naartoe gegroeid, dat was heftig, spannend en intens. Maar bij 'Callboys' deden we scènes met gastacteurs die we niet eens gesproken hadden voordien. Er was totaal geen emotionele band, waardoor ik, raar genoeg misschien, heel erg op mijn gemak was. Van schaamte geen spoor."