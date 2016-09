Jef (12) valt op vrouwen met 'bepaalde capaciteiten'

Door: redactie

9/09/16 - 22u26

video In de eerste aflevering van 'Little Big Shots' op VTM kreeg presentatrice Nathalie Meskens al heel straffe kinderen over de vloer. Zo was Charley fantastisch op zijn step en stond met Ryusei de nieuwe Bruce Lee op. Maar de 12-jarige Jef liet wellicht de meest onvergetelijke indruk na. Hij verklapte dat hij op een specifiek type vrouwen valt.

Eerst liet Jef al weten geen grote fan van Pascale Naessens te zijn. "Als het uit de boeken van Pascale Naessens komt, is het niet lekker", klonk zijn oordeel. En later verklapte hij op welk type vrouwen hij valt. "Ik val op vrouwen met grote borsten", zei Jef. Lees ook Nathalie Meskens verklapt haar afvalgeheim

De nieuwe Bruce Lee Met Ryusei staat de nieuwe Bruce Lee op. Terwijl hij vertelt waarom hij Bruce Lee wil nadoen, laat hij zijn spierballen rollen.

Charley kan alles met zijn step Verbandkist? Check. Een windel? Check. Operatiemasker? Check... Nathalie was op alles voorzien, maar voor de 7-jarige Charley is dat helemaal niet nodig. Hij doet werkelijk alles op zijn step!