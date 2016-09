Sterrenweekend op TV: deze 5 Hollywoodsterren kan je dit weekend gratis aan het werk zien

redactie

9/09/16 - 17u57

© rv.

Het wordt dit weekend warm, maar bewolkt, dus een mooie sterrenhemel mag je waarschijnlijk op je buik schrijven. Gelukkig zijn er op televisie genoeg sterren te bewonderen. Bewonder dit weekend deze 5 Hollywoodsterren, gratis.

Brad Pitt Er zijn weinig films waarin meer Hollywoodsterren meespelen dan 'Ocean's Twelve', behalve 'Ocean's Eleven' en 'Ocean's Thirteen'. Regisseur Steven Soderberg slaagde er voor het tweede deel van de trilogie opnieuw in om een absolute sterrencast te verzamelen. Dat komt omdat die sterren bereid waren om voor een 'hongerloontje' te werken.



Brad Pitt krijgt kleppers als George Clooney, Matt Damon, Catherine Zeta Jones, Julia Roberts en Andy Garcia naast zich. En opnieuw waagt het team van Danny Ocean zich aan onmogelijke diefstallen, deze keer in Europa.



'Ocean's Twelve', vanavond om 22.50u op VIER. Lees ook Boekverfilming 'Tonio' is Nederlandse Oscarinzending





Tom Cruise Tom Cruise, wellicht dé grootste Hollywoodster van zijn generatie, krijgt in 'Knight and Day' het gezelschap van Cameron Diaz.



June (Diaz) stapt op een vliegtuig en maakt kennis met de charmante Roy (Cruise). Wanneer haar vliegtuig plots neerstort in niemandsland, blijkt Roy niet te zien wie ze dacht. Al snel moet ze op de vlucht slaan voor zowat de hele wereld.



'Knight and Day', vanavond om 20.35u op VIER.





Nicolas Cage Zondag is het vijftien jaar geleden dat de Twin Towers in New York als kaartenhuisjes in elkaar zakten. Q2 herdenkt het drama met 'World Trade Center', het waargebeurde verhaal over twee brandweermannen die op 9/11 worden opgeroepen. Een van de brandweermannen wordt gespeeld door niemand minder dan Oscarwinnaar Nicolas Cage.



Wanneer brandweermannen John McLoughlin en William Jimeno op die vreselijke dinsdagochtend het WTC betreden, weten ze niet welk noodlot hen nog te wachten staat.



'World Trade Center', zaterdag om 22.40u op Q2.





Jack Nicholson Geen enkele acteur, behalve Daniel Day-Lewis, won evenveel Oscars als Jack Nicholson. De ondertussen 79-jarige acteur heeft al drie beeldjes op zijn schouw staan. 'Something's Gotta Give' sleepte één Oscarnominatie in de wacht, maar Nicholson moest die eer deze keer laten aan Diane Keaton, die genomineerd werd voor beste vrouwelijke bijrol.



Harry Sanborn (Nicholson) is een rokkenjager met een voorliefde voor jonge vrouwen. Hij weet niet wat hem overkomt wanneer hij plots verliefd wordt op de wat oudere toneelschrijfster Erica (Keaton).



'Something's Gotta Give', zaterdag om 20.30u op VIJF.