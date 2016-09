Eindelijk: Eén zet volledige afleveringen van programma's online

Bewerkt door: Redactie

9/09/16 - 15u39 Bron: De Morgen

Ook 'Sorry voor alles', met presentator Adriaan Van den Hoof, is voortaan online beschikbaar. © VRT Lies Willaert.

Op de vernieuwde website van Eén zijn voortaan de belangrijkste programma's online opvraagbaar. Het gaat in de meeste gevallen alleen om de laatste aflevering, zo meldt De Morgen.

Wie een aflevering van bijvoorbeeld 'Sorry voor alles' of 'Professor T.' gemist heeft, kan die vanaf nu tot zeven dagen na de uitzending online bekijken. Hetzelfde geldt voor afleveringen van de dagelijkse soap 'Thuis'. Tot voor kort waren die maar één dag op het internet beschikbaar.



Het online aanbod omvat vooral lokale producties, waarvan de VRT de digitale uitzendrechten bezit, zoals 'De Ridder', 'Spoed 24/7' en 'Weg zijn wij'.



Ondertussen werkt de VRT voort aan een een overkoepelend videoplatform, waarop uitgezonden programma's van de verschillende zenders van de openbare omroep online raadpleegbaar zullen zijn. Volgens de beheersovereenkomst moet dat videoplatform ten laatste tegen 2017 klaar zijn, maar dat blijkt een heuse uitdaging, met de nodige technische moeilijkheden. Dat Eén nu afleveringen van enkele programma's online aanbiedt, is een eerste stap naar dat volwaardige platform.



Met de zet volgt Eén onder meer de zenders van Medialaan. Zo biedt VTM al sinds 2014 zijn programma's op het internet aan. Ook VIER zendt programma's als 'Callboys', 'Kroost' en 'Niveau 4' integraal online uit.