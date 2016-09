Door: redactie

9/09/16 - 21u21 Bron: Eén

Blooper in Thuis Chris Boni (80), die als 'Yvette' de toeverlaat is van menig Thuispersonage, is helemaal de kluts kwijt als 'Toon' (Bill Barberis) in bloot bovenlijf de deur komt open doen.