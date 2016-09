"En nu gaan we vegen": het beste uit de eerste aflevering van Callboys

Door: redactie

8/09/16 - 22u25

© VIER.

De nieuwe VIER-reeks Callboys is vanavond uit de startblokken geschoten. En ze heeft haar start niet gemist. Devon Macharis, Wesley Biets, Jan Vleugels en Randy Paret leerden kijkend Vlaanderen al meteen de eerste kneepjes van het gigolo-vak.

Hij is misschien niet de slimste van de vier, hij weet wat hij doet. Devon Macharis begint altijd met een selfie. "Gewoon, phone, klik. Altijd plezant. Je hebt mekaar als eens aangeraakt en je hebt een moment van geluk vastgelegd. En dat heb je nodig voor de volgende stap."



De betaling. "Ik weet dat maakt het allemaal even wat koud en kil. Maar als dat van de baan is, kunnen we ons volledig concentreren op elkaar." "Standaardzin. Kort. Snel. Proper vanaf... En nu gaan we vegen."