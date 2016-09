Publiek én presentatoren De Idioten gaan uit de kleren

Door: redactie

8/09/16 - 21u30 Bron: VIER

video Presentatoren en publiek van De Idioten gingen volledig uit de kleren op het einde van het programma. Voor Sarah was het duidelijk: als enige naakt rondlopen is gênant. Maar zou het ook gênant zijn om als enige in de kleren te blijven? Dat vroeg ze zich af en ze onderzocht het ook empirisch.

Dit jaar doen De Idioten het zonder Philippe Geubels, maar met een wekelijks wisselende bekende Vlaming die hen uitdaagt om de meest gekke vragen te beantwoorden. Vanavond was die bekende kop Tom Waes. Ze gingen samen op zoek naar antwoorden op 'Is het leuk om de baard in de keel te krijgen?' en 'Is het nog wel leuk om moslim te zijn?'. Sarah ging naakt op het strand van Oostende. En alsof dat nog niet genoeg was, trok dus ook de volledige studio (presentatoren én publiek) de kleren uit. Hier kan je enkele fragmenten herbekijken.

1. "Is die nu naakt aan het rondlopen?"

Het was niet helemaal een vraag van Tom Waes, maar De Idioten wilden het toch graag eens weten: mag je met vleeskleurig ondergoed op het strand lopen?



2. Is het nog plezant om moslim te zijn?

Het is een vraag die al langer op de lippen ligt van Tom Waes: is het eigenlijk nog plezant om Moslim te zijn? Als hij zijn vrienden mag geloven, is het toch nog altijd gemakkelijk.