'De Ideale Wereld' fileert Dimitri Vegas & Like Mike

Door: redactie

8/09/16 - 11u25 Bron: De Ideale Wereld

video

De Willebroekse dj-broers Dimitri Vegas & Like Mike slaagden erin om maar liefst 60.000 tickets te verkopen in één uur voor hun show in het Sportpaleis. Terecht ook, want zo'n spektakel, daar wíl je bij zijn. Althans, dat blijkt uit De Ideale Wereld.