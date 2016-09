"Een lach en een traan": 'Nieuwe Buren' Karen en James op emotionele rollercoaster

Door: redactie

Karen Damen en James Cooke laten hun mooie huis, dure wagen, sterrendiners en hippe kleren even voor wat ze zijn om 30 dagen met een leefloon van 776,99 euro te overleven. Maar voor ze op die emotionele rollercoaster stapten, namen ze op gepaste wijze afscheid van hun dure leven.

Na het etentje wordt het plots bittere ernst. Zeker wanneer Karen beseft dat ze haar haardroger niet mag meenemen: "Dit zijn rampen!". Maar nadat James nog even zijn vinger tussen de kastdeur heeft gestoken, stapt het duo in hun splinternieuwe occasie, een Honda Concerto. Op naar hun nieuwe woonst in Hoboken!

In Hoboken staan Karen en James heel wat taken te wachten. Ze moeten een goedkope koelkast zien te kopen, wat dankzij de afbiedtechnieken van James geen probleem blijkt te zijn. Voor 60 euro tikt hij een koelkast én een tapijt op de kop. Bij het uitkuisen van de stinkende koelkast doet James nog een 'Sam Gooriske': hij kokhalst erop los.

Goedkoop winkelen, is een heus karwei, want Karen noch James blijkt bereid hun eet- en drinkgewoontes op te geven. Het resultaat: een rekening van 98,06 euro en nog 678,93 euro budget over.



Na een Italiaans feestmaal voor 4,13 euro is het tijd voor de Rode Duivels die het op het EK opnemen tegen Zweden. Omdat ze geen televisie hebben, gaan Karen en James supporteren bij de buren.

De volgende dag krijgen Karen en James de opdracht om "van het huis hun thuis te maken". En James schiet direct in actie. Hij sleurt Karen uit bed en begint het gras af te rijden.