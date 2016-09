Er is geen mooier koppel dan Godelieve en Robert: Jani zorgt voor fantastisch tv-moment

Door: redactie

Is er een programma waarin we in een halfuur zoveel emoties doorlopen als 'Zo Man Zo Vrouw'? Jani nam vanavond in een nieuwe aflevering Godelieve en Robert onder handen, een van de meest hilarische, ontroerende en verliefde koppels die we ooit op TV zagen.

Jani werd door Godelieve, de reïncarnatie van Carmen Waterslaeghers, ontvangen in haar 'Valentijnsnestje'. Bij een jenevertje werd al snel duidelijk dat er heel veel werk aan de winkel was. Zo droeg haar man Robert zijn pulls ónder zijn hemden en droeg hij twee onderbroeken over elkaar. Godelieve zelf zwoer dan weer bij pruiken en flashy kleren. Maar één ding stond buiten kijf: dit was een van de leukste koppels die Jani ooit had gehad. Lees ook "Onze Robert draagt twee onderbroeken": Jani neemt hilarisch koppel onder handen

Jani leeft zich helemaal uit met 'Dolly Parton' en 'Cowboy Henk' Card

Tijdens het kleerkastmoment, waarbij Jani checkt welke kleren het koppel zoal heeft hangen, werd meteen duidelijk dat dit geen simpele klus zou worden. Godelieves kleren werden fouter met de seconde, maar vooral de kleerkast van Robert werkte op de lachspieren. Zijn geruite hemden en witte netblouses maakten van Robert dé campinggoeroe bij uitstek. Card

Ook zijn 'Davy Crockett'-muts kon op weinig enthousiasme rekenen bij Jani. Gelukkig droeg Robert de muts enkel in andere dorpen, of "op de vreemde", zoals de man het zelf zo mooi verwoordt. Card

Hoog tijd dus dat Jani zijn duivels ontbond. Voor Godelieve mocht Robert er heus wat als Richard Gere uitzien en Robert zag zangeres Lindsey als het ideale stijlvoorbeeld voor Godelieve. De oefenronde waarbij het koppel voor elkaar kleren mocht uitkiezen, liep niet echt van een leien dakje. Het maatpak dat Godelieve voor Robert uitkoos, viel best nog wel te pruimen, maar Robert stopte zijn geliefde in een volledig witte outfit met driekwartsbroek. Card