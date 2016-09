Preview Helden van Hier: aangestoken brand verwoest volledige woning

Door: redactie

7/09/16 - 09u58 Bron: vtmnieuws.be

video Vanavond start het nieuwe seizoen van Helden van Hier: Door het Vuur op vtm. Het programma werpt een blik achter de schermen van één van de gevaarlijkste beroepen ter wereld: dat van brandweerman. Hier vindt u een preview van de uitzending van vanavond.

Midden in de nacht is brand gesticht in een woning waar drie mensen liggen te slapen. Verschillende brandweerposten rukken uit om het vuur met man en macht te bestrijden. Bij het blussen krijgen ze van de politie te horen dat er mogelijk kwaad opzet in het spel is...



Het nieuwe seizoen van Helden van Hier: Door het Vuur, elke woensdag rond 21.40.