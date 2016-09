Nieuwsanker Fox News schikt voor 20 miljoen dollar na seksuele intimidatie

Door: redactie

6/09/16

Een voormalig nieuwsanker van Fox News, Gretchen Carlson, heeft een minnelijke schikking getroffen in een procedure tegen Roger Ailes, gewezen CEO van de Amerikaanse zender, over seksuele intimidatie. Dit heeft het moederbedrijf van de televisiezender vandaag meegedeeld.

In de mededeling van 21st Century Fox wordt het bedrag van de schikking niet gepreciseerd, maar volgens het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair gaat het om 20 miljoen dollar.



In een verontschuldiging betreurt 21st Century Fox dat Carlson "niet behandeld werd met het respect en de waardigheid die zij en al haar collega's verdienen", en looft het bedrijf haar voor het hanteren van de "hoogste journalistieke en professionele normen".



Carlson werd in juni door Ailes ontslagen. Ze werkte sinds 2005 als reporter en presentatrice voor de rechtsgezinde nieuwszender. Carlson zei dat ze ontslag kreeg omdat ze de seksuele avances van Ailes had afgewezen en ze spande een proces in tegen haar werkgever. Ailes nam eind juli ontslag bij het bedrijf. "Alle vrouwen verdienen een waardige en respectvolle werkplek waar talent, hard werk en loyaliteit erkend, gekoesterd en beloond worden worden", zei Carlson vandaag in een mededeling.