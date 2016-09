'Narcos' krijgt derde en vierde seizoen

Door: redactie

6/09/16 - 17u13

video Netflix gooide vrijdag nog het tweede seizoen van de populaire serie 'Narcos' online en kondigt nu al een derde een vierde seizoen aan. Het derde seizoen komt uit in 2017, het vierde seizoen volgt wellicht in 2018.

Netflix kondigde met #WhoKilledPablo al aan dat de dagen van drugsbaron Pablo Escobar stilaan geteld waren. Hoe het in de volgende seizoenen verder moet met de serie, is voorlopig nog een raadsel. Maar 'The blow must go on', maakt Netflix al duidelijk in een korte teaser.



Het tweede seizoen van 'Narcos' is momenteel beschikbaar op Netflix.