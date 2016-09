Matteo Simoni: "We hebben veel naar porno gekeken"

Door: redactie

6/09/16 - 11u05 Bron: Story

© Dieter Bacquart.

Wie de reclame voor Callboys met een halfnaakte Matteo Simoni al zag, weet: het wordt een heet najaar. De komende acht weken palmen gigolo's Devon (Simoni), Wesley (Stef Aerts), Jay (Rik Verheye) en hun hulpje Randy (Bart Hollanders) het scherm in.

Callboys vertelt het verhaal van drie bevriende gigolo's die de handen in elkaar hebben geslagen om de sector plat te spelen. Onder de naam 'Callboys' en met de hulp van doe-al Randy Paret zijn ze dagelijks te gast in het universum van een vrouw die ze naar best vermogen moeten bevredigen. Samen delen ze een website, een vennootschap en een gepimpte kantoorruimte. Daar beantwoordt doe-al Randy Paret de telefoon, vult er de magen en kuist er de toiletten. De vier geloven zo sterk in de kracht van hun merk dat ze besluiten om met hun bedrijfje te gaan diversifiëren en merchandising op de markt te brengen. In Story vertelden de acteurs dat ze het erg naar hun zin hadden op de set.



Porno

"We hebben ongelooflijk veel plezier gemaakt", gaat Stef van start, waarop Matteo meteen inspringt. "Zodanig zelfs dat Jakke ons soms tot de orde moest roepen. De scènes in het appartement filmden we in één maand tijd. Dat waren soms lange dagen met veel wachten. Om de tijd te doden, keken we de films die in het decor lagen. Bijna uitsluitend porno dus (lacht)." "Ik heb nooit eerder zo hard gewerkt en tegelijk zo'n groot vakantiegevoel gehad", vult Rik aan.



Opgewonden

Maar hoe is het eigenlijk om een pikante scène te spelen? Worden de heren daar soms opgewonden van? "Nee, seksscènes zijn heel afstandelijk. Terwijl ik in mijn blootje klaar lag op An Miller, waren ze eerst nog een kwartier bezig met het licht af te stellen. Dan wordt het heel ongemakkelijk en probeer je je tegenspeelster vooral niet in de ogen te kijken of naar haar borsten te staren", vertelt Rik. En hebben de acteurs iets bijgeleerd? Zijn ze nu meesters in de slaapkamer geworden? "Dat waren we al", grinnikt Stef. "Misschien hebben we wat nieuwe 'accessoires' ontdekt", gaat Rik verder. Waarom Matteo nog snel even in pikt: "Maar het meeste wisten we al."