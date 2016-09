''T is gebeurd' toont Cath Luyten zoals u haar nog nooit zag

Door: redactie

6/09/16 - 00u49 Bron: VIER

Joyce De Troch met een jonge Cath Luyten. © VIER.

Fans van Cath Luyten moeten vanavond zorgen dat ze voor de tv zitten, want dan gaat het tweede seizoen van het VIER-programma ''T is gebeurd' van start. Om het seizoen goed te beginnen heeft Thomas Huyghe enkele beelden opgedoken van een nog jonge 'Catherine'...

Met jeugdige onbezonnenheid en aanstekelijk enthousiasme duikt Thomas Huyghe vanaf morgen opnieuw een seizoen lang in het beeldarchief van VT4, Vier en Woestijnvis. Daarbij haalt hij weer allerlei leuke pareltjes naar boven. Wat dacht u van een jonge Cath Luyten, die in 1999 door Joyce De Troch in het programma 'Streetmate' gekoppeld wordt aan een blind date?

Aangezien Cath nu met sportjournalist Frank Raes getrouwd is, kunnen we de uitkomst van die date al wel raden, maar het levert wel een staaltje nostalgische televisie op.



Borsthaar

Maar La Luyten is niet de enige BV'er die als onbekende al een debuut maakte op de Vlaamse televisie. Want waarom liet Hein Vanhaezebrouck, nu toptrainer van landskampioen AA Gent een 'K' in zijn borsthaar scheren? Thomas Huyghe toont het u met de gebruikelijke humor.



'T is gebeurd, vanavond om 22u20 op VIER.