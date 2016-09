Axel Daeseleire achtervolgt valse wisselagent in Praag

Door: redactie

5/09/16 - 21u40 Bron: Medialaan

Voor het nieuwe seizoen van 'Axel Opgelicht' speelt Axel Daeseleire opnieuw de naïeve toerist om zo leugenaars en bedriegers te ontmaskeren. In de eerste aflevering trok hij naar Praag en waar hij één van de oplichters door de straten van de Tsjechische hoofdstad achtervolgde.



Praag wordt beschouwd als één van de mooiste steden van Europa met een rijke geschiedenis en cultuur. Het historische centrum staat dan ook niet voor niets op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Maar de pracht en praal van de Gouden Stad kent ook een keerzijde.



Bij één van de populairste scams worden euro's omgeruild voor Wit-Russische roebels, die veel minder waard zijn dan de lokale Tsjechische kronen. Axel trekt de straat op om de bedriegers te confronteren met hun wanpraktijken. Maar hoe reageren ze als ze op heterdaad betrapt worden?



Zes weken lang trekt Daeseleire uitgerust met een arsenaal aan verborgen camera's de straat op en laat hij zich gewillig in de val lokken in Praag, Londen, Mumbai, Havana, Barcelona en Sint-Petersburg. Dat levert tips en tricks op die voor je reis even noodzakelijk zijn als een Lonely Planet-reisgids en zonnecrème.



Axel Opgelicht elke maandag om 20.35 op VTM.