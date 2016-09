Zo wandelt Kürt Rogiers vanavond Familie binnen

Door: redactie

5/09/16

video "Ik ben Lars Dewulf, jullie nieuwe CEO." Met deze woorden wandelt Kürt Rogiers vandaag Fashion binnen. Zijn personage Lars wordt aangesteld als de nieuwe CEO en moet Fashion van de ondergang redden. Door een moordende deal die June Van Damme (Katrien De Becker) voor haar dood sloot met een grote modeketen dreigt Fashion immers over de kop te gaan.

Lars De Wulf is een grappige, charmante en joviale speelvogel. Zijn charmes laten de vrouwen in zijn omgeving niet koud en daar weet hij handig gebruik van te maken. "Nu hadden ze mij gezegd dat er schoon vrouwvolk bij Fashion werkte, maar zó schoon...", valt hij in Familie meteen met de deur in huis. Vast staat dat hij de komende tijd menig vrouwenhart sneller zal doen slaan.



"Op het moment dat Lars bij Fashion binnenstapt, heeft hij net een sabbatjaar achter de rug. Hij is dus helemaal klaar om zijn tanden te zetten in een nieuwe uitdaging", vertelt Kürt Rogiers. "Lars wil presteren en succesvol zijn, maar tegelijk is hij een echte people manager met een enorme dosis mensenkennis. Work hard, play hard is zijn motto. Zijn enthousiasme weet hij makkelijk over te brengen op anderen. Bovendien is Lars een patser. Hij draagt strakke pakken, rijdt met bolides en is ook een rasechte womanizer. Dat zijn toch allemaal elementen - zeker dat laatste - die ik niet dagelijks beoefen. Maar het is wel één van de leukste personages die ik ooit heb gespeeld. En dat meen ik."