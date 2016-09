"Iedereen heeft talent": ontroerend portret van Rocco Granata in 'Kroost'

Door: redactie

video Vanavond volgt tv-maker Eric Goens zanger en rasentertainer Rocco Granata in een nieuwe aflevering van 'Kroost' op VIER. Rocco vertelt honderduit over zijn liefde voor muziek, over de liefde van zijn leven en over zijn vader, die als gastarbeider in de mijnen kwam werken.

"Ik ben Rocco, ik ben geen genie" Voor Rocco Granata is de definitie van talent eenvoudig: als je voelt dat je iets graag doet, dan is dat je talent. Bij Rocco was het al snel duidelijk wat zijn talent is.

Zo versierde Rocco Granata destijds zijn vrouw Er schuilt een romanticus in Rocco Granata, die al 47 jaar samen is met zijn vrouw Rosie. Hoe het allemaal begon tussen de twee vertelt Rocco graag zelf.