Stijn uit 'Blind getrouwd' krijgt boete voor vernielen slagboom

5/09/16 - 11u25 Bron: Eigen berichtgeving/Belga

Stijn en Nuria © photo_news.

Stijn Van Poucke, bekend via zijn deelname aan het VTM-programma 'Blind getrouwd', heeft een boete van 300 euro gekregen voor de correctionele rechtbank van Kortrijk. De dertiger vernielde een slagboom aan een parking.

Op 22 augustus reed Stijn de slagboom van de parking Damkaai kapot. De slagboom kwam door de aanrijding op de grond terecht, waarna hij er met zijn wagen over reed. Omdat de bewakingscamera's het incident gefilmd hadden, kon de dader achterhaald worden. Wat er precies is fout gelopen is niet duidelijk, nochtans van de man even daarvoor zijn ticket gevalideerd.



Nadien kreeg hij tot twee maal toe een minnelijke schikking voorgesteld, maar daar is Van Poucke niet op ingegaan. Van Poucke betaalde schade wel al terug aan Parko. Zijn advocaat vroeg de opschorting, maar de strafrechter ging daar niet op in. Van Poucke moet een geldboete van 300 euro betalen.



Van Poucke werd door zijn deelname aan het VTM-programma 'Blind Getrouwd' waarin hij met Nuria in het huwelijksbootje stapte. Zij zijn het enige koppel dat na het programma nog steeds getrouwd is.