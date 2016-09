Zou jou hetzelfde kunnen overkomen als Ann-Sophie in 'Sorry voor alles'?

Door: redactie

4/09/16 - 22u20

video Ook naar 'Sorry voor alles' gekeken? En tegen jezelf gezegd: "Dit zou mij nooit kunnen overkomen"? Een maand lang gevolgd worden, zonder dat je iets in de gaten hebt. Ann-Sophie maakte het mee. En dat zag er zo uit.

De verrassing van je leven Nadat Ann-Sophie een maand werd gevolgd, lokten de programmamakers en haar vrienden haar met een smoes naar de locatie waar de televisieopnames doorgingen. Ann-Sophie dacht gezellig met haar vriend Jonas een nachtje op hotel te gaan. Maar dat was niet het geval: de volledige ruimte naast de tv-studio werd omgebouwd tot een hotellobby. Bij een druk op de liftknop kwam Ann-Sophie voor de verrassing van haar leven te staan: de valse wand ging omhoog en het spel kon beginnen.

Jani mee in het complot Ann-Sophie deed enkele maanden geleden mee aan een selectie voor een programma dat nooit op televisie zal komen. Die selectiegesprekken waren namelijk de start van Sorry voor alles en dienden als smoes om de deelnemers beter te leren kennen. Tijdens dat selectiemoment kreeg Ann-Sophie heel wat vragen voorgeschoteld, en met haar antwoorden gingen de programmamakers in de eerste ronde aan de slag, want: "Gezegd is gezegd."

Jezelf tegenkomen Als kandidaat in Sorry voor alles kan je al wel eens jezelf tegenkomen. Maar dat werd in deze aflevering wel heel erg letterlijk genomen. De makers zochten een look-a-like van Ann-Sophie, die "toevallig" naast haar in een cafeetje zat. Ann-Sophie was onder de indruk van de ontmoeting met haar dubbelgangster. Maar toch had ze niets door: "Dit is zo toevallig! Het is echt megaraar. Alsof er hier ergens een camera hangt.""

"Amerika ist wunderbar" "Heb je zin om een reis naar Amerika te winnen?" Veel meer was er niet nodig om Ann-Sophie op een rodeostier te krijgen en haar luidkeels te doen meezingen met het Rammstein-nummer "Amerika." Maar: misschien wint ze op het einde van Sorry voor alles wel echt een reis naar de Verenigde Staten?

Alles voor Roel Vanderstukken Ann-Sophie werkt regelmatig als promomeisje op events, en werd gevraagd om te werken op een privé-feestje van Roel Vanderstukken. Als grote fan van hem was ze onmiddellijk bereid om alles te doen wat hij vroeg. Nadat ze al een slang in haar nek gezwierd kreeg en even mee toneel moest spelen om de "oma" van Roel Vanderstukken gerust te stellen, kreeg ze een nog wel heel speciale vraag: wilde ze zich als special act op het feestje van Roel in een sarcofaag verstoppen, en er pas uitkomen wanneer de muziek zou starten?

Jacky Lafon in de camion Een hele aflevering lang zijn er al heel wat onwaarschijnlijke dingen gebeurd, maar in de laatste ronde stelt Adriaan nog eens de vraag: "Wat is er echt gebeurd?" Een van de vragen daarbij was: heeft Jacky Lafon haar tanden gepoetst met jouw tandenborstel, staat je hond op de cover van Woef, of hebben we al jouw meubels te koop gezet? Het resultaat was niet helemaal wat Ann-Sophie kon verwachten...

Niet getrouwd De grootste verrassing van de eerste aflevering: een volledig huwelijk werd geënsceneerd. De beste vriendin van Ann-Sophie, Lisa, en haar vriend Robin, besloten om mee in het complot te stappen en een nephuwelijk op poten te zetten. Ann-Sophie was vereerd toen ze gevraagd werd als getuige. Helaas was het dus nep. En dat had Ann-Sophie op verschillende momenten kunnen zien. Om het goed te maken, belooft haar vriendin Lisa: "Als ik ooit echt trouw, mag je zeker getuige zijn!"

Bloedstollende finale Ann-Sophie was een aanstekelijke eerste kandidate. In een bloedstollende finale ging ze in de laatste seconde met alle prijzen naar huis: onder andere 1800 Ferrero Rochers, een paal om aan te paaldansen, een shoppingweekend, en... haar gedroomde reis door de Verenigde Staten. Nu afwachten hoe de tweede kandidaat het er volgende week vanaf brengt.