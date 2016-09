VTM heeft grootse plannen voor Vlaamse showbizz

Mark Coenegracht

2/09/16 - 06u48

© vtm.

Natalia en Bart Peeters. Dat zijn de eerste twee grote namen die toegezegd hebben voor de derde reeks van 'Liefde voor Muziek'. De zender wacht nog even met namen te bevestigen, maar dat 'de parel van de Kempen' en 'de Beatle van Boechout' elkaars repertoire onder handen zullen nemen, staat vast. VTM wil, na de finale van '2 Meisjes op het Strand', met een hele rist programma's extra inzetten op de Vlaamse showbizz.

© vtm.

Een vol Klein Strand in Oostende, met ruim 12.000 enthousiaste vakantiekloppers en muziekliefhebbers. Een volksverhuizing én ambiance zoals we die sinds de good old days van 'Tien om te Zien' in Blankenberge al niet meer hadden beleefd. Ja, '2 Meisjes op het Strand' was een schot in de roos. Niet alleen tijdens de opnames, ook thuis voor de buis met vooral veel jonge kijkers. Een signaal dat de VTM-bonzen duidelijk niet gemist hebben. De volgende maanden en jaren wil de zender de Vlaamse showbusiness, de Nederlandstalige muziek, weer nieuw leven inblazen. Artiesten opnieuw de kans geven om een carrière uit te bouwen. Denk daarbij aan Stan Van Samang, dé ontdekking uit de eerste reeks van 'Liefde voor Muziek', als ideale voorbeeld.



Dit najaar vertrekt alweer een nieuwe lading artiesten naar een zuiders oord, om elkaars repertoire onder handen te nemen voor de derde jaargang van het dat programma. "Het moet een topeditie worden, met grote namen en songs die volgend jaar een resem tophits kunnen opleveren", klinkt het in Vilvoorde. Twee toppers kunnen we al bekend maken: Natalia en Bart Peeters. Twee muzikale bommen, zeg maar. Natalia kan zich, na een aantal weifeljaren, eindelijk opnieuw profileren als de strafste zangeres van Vlaanderen, onze eigen Tina Turner. Bart Peeters is, sinds zijn gesmaakte passage bij 'The Voice', al bezig aan een nieuw succesvol hoofdstuk in zijn eindeloze carrière.



HOE VTM OP ZOEK GAAT NAAR DE 'NIEUWE CLOUSEAU' EN WELKE PROGRAMMA'S ER NOG IN DE PIJPLIJN ZITTEN, LEES JE IN HLN PLUS, ONZE ZONE EXCLUSIEF VOOR ABONNEES. SMS HLN NAAR 6630 (KOST 1 EURO) EN PROEF DRIE WEKEN