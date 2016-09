Pablo Escobar is back! Geniet vanaf vandaag van 'Narcos 2'

© Netflix.

Na het megasucces van het eerste seizoen lost Netflix vandaag 10 nieuwe afleveringen van 'Narcos'. Wat niemand voor mogelijk achtte, is gebeurd. Pablo Escobar is terug! En als je hoopte dat Pablo en zijn Medellínkartel het nu even wat kalmer aan zouden doen, dan is dit seizoen niets voor jou. Pablo is meedogenlozer dan ooit. Er rest ons nog één vraag: hoe en door wie komt de meest beruchte drugsbaron aller tijden aan zijn einde?

Supporteren voor een monster © Netflix. Dat Escobar een meedogenloos monster is, werd al duidelijk in het eerste seizoen. Maar wie zich dit weekend aan een Escobar-marathon waagt, zal er zichzelf meermaals op betrappen fanatiek voor dat monster te supporteren. Dat komt omdat Escobar enigszins wordt geromantiseerd, maar het heeft ook veel te maken met de onvergetelijke prestatie van Wagner Moura. De Braziliaanse acteur misliep vorig jaar een Golden Globe voor zijn vertolking van Escobar, maar verdient er echt wel een voor dit seizoen. Wat een acteur!

Authentiek De heerlijk authentieke sfeer die ook in het eerste seizoen aanwezig was, ademt ook het tweede seizoen uit. Door originele nieuwsuitzendingen over de echte Pablo Escobar, waan je je soms in een documentaire. Zelden hebben we een serie gezien die zo mooi met de recente geschiedenis is verweven. © Netflix.