Frank en Sabine geven nu ook info over zonne- en windenergie in weerbericht

Door: redactie

1/09/16 - 18u14 Bron: Belga

© vrt.

Van vandaag af zal de weerman of -vrouw in het weerbericht op Eén ook informatie geven over zonne- en windenergie. Dat meldt de VRT.

"Zon en wind worden almaar belangrijker als energiebronnen", zegt weerman Frank Deboosere. "Het is bovendien schone energie. We willen het belang ervan benadrukken door er geregeld informatie over te geven in Het Weer. Dat kan impliciet gebeuren door bijvoorbeeld aan te geven dat de omstandigheden de voorbije dag ideaal waren voor windmolens of dat de zonnepanelen de volgende dag gouden zaken zullen doen. Of het kan explicieter en concreter door de totale productie van zonne- en windenergie van de voorbije maand te vermelden, eventueel in vergelijking met een andere periode."



Zonne- en windenergie krijgen bovendien hun eigen icoontjes in het weerbericht.