Jim Broadbent krijgt rol in Game of Thrones

Door: redactie

1/09/16 - 12u13 Bron: ANP

© photo news.

Jim Broadbent maakt zijn opwachting in het zevende seizoen van Game of Thrones. De Britse acteur krijgt 'een belangrijke rol', zo weet Entertainment Weekly. Om welk karakter het gaat, willen de makers nog niet zeggen.

Broadbent is recent onder meer bekend van zijn rol als professor Horace Slughorn in de Harry Potter-films. De Brit wordt niet de eerste die zowel een karakter in Harry Potter als in Game of Thrones vertolkt. Natalia Tena, David Bradley en Ciarán Hinds gingen hem voor.



Het nieuwe seizoen van Game of Thrones verschijnt volgende zomer en bevat zeven afleveringen. De filmlocaties zijn onder meer in Noord-Ierland, Spanje en IJsland.