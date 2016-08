"Akelig!" Lieven Van Gils weet niet wat hem overkomt: speelde zelf rol in 'Sorry Voor Alles' zonder het te beseffen

Door: redactie

31/08/16 - 23u04

video Lieven Van Gils had vanavond in 'Van Gils & Gasten' Adriaan Van den Hoof en Kamiel De Bruyne te gast. Zij kwamen hun nieuwe zondagavondprogramma 'Sorry Voor Alles' voorstellen, een programma waarin het leven van een nietsvermoedende BV een maand lang wordt bepaald. Wist Lieven Van Gils veel dat hij zelf het eerste slachtoffer was!

'Sorry Voor Alles' komt pas zondag op antenne, maar de makers gaven zonet al een voorproefje van het gloednieuwe programma. Ze kampeerden in de straat van Van Gils om wat beelden te maken van de nietsvermoedende presentator. Daarbij kregen ze de hulp van mevrouw Van Gils en zijn zonen.