Seizoen 2 'Stranger Things' komt eraan: dit is de eerste trailer

31/08/16 - 20u22 Bron: The Guardian, Variety, IGN

video Waar we allemaal op hoopten, wordt werkelijkheid. Netflix heeft bevestigd dat er een tweede seizoen van 'Stranger Things' komt. En we krijgen al meteen de titels van de negen afleveringen te zien in een nieuwe trailer.

Vorige maand liet Netflix-CEO Reed Hastings weten aan The Guardian dat het "dom zou zijn" om geen tweede seizoen van 'Stranger Things' te maken. Dat kunnen wij alleen maar beamen, net als miljoenen andere kijkers. De serie was de op twee na meest bekeken Netflix-serie ooit.



De Duffer-broers, die het eerste seizoen bedachten en schreven, zijn volop bezig met het vervolg. Het nieuwe seizoen zou zich een jaar na het eerste afspelen, zo wordt ook meteen verklaard waarom de jonge personages er nu ouder uitzien.



Matt en Ross Duffer bevestigden ook al dat de serie een sequel zal worden. Wie hoopte dat het nieuwe seizoen 'Fargo'- en 'True Detective'-gewijs een volledig ander verhaal zou vertellen, is er dus aan voor de moeite. Verschillende personages van het eerste seizoen zullen dus opnieuw hun opwachting maken. Lees ook Terwijl we snakken naar seizoen 2: 6 'Stranger Things'-theorieën

Opgelet: spoilers! Wie het eerste seizoen al volledig heeft afgekeken, lees gerust verder. Aan wie dat nog niet heeft gedaan: lees verder op eigen risico.



De Duffer-broers hebben in een interview met IGN al een tipje van de sluier opgelicht over wat er in het tweede seizoen zal gebeuren. Zo zal Barbara niet meer terugkomen uit de Upside Down, al krijgt ze wel gerechtigheid.



Professor Brenner krijgen we dan weer wel opnieuw te zien. Hij is aangevallen door het monster, maar we hebben hem nooit echt zien sterven. Matt Duffer denkt ook dat de kijkers niet echt opgezet zouden zijn met een dergelijke dood.



Alle andere vragen blijven vooralsnog onbeantwoord. Daarvoor zullen we moeten wachten op het tweede seizoen, dat in 2017 uitkomt. De titels van de afleveringen kunnen we je wel al meegegeven: