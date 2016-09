5 ontroerende films die je dit weekend gratis kan zien

© rv.

Dit weekend beginnen helaas de eerste regendruppels uit de hemel te vallen. Tijd om je voor de televisie te nestelen dus! Laat je ontroeren door deze vijf fantastische films, gratis en voor niets.

Boyhood Dit meesterwerk was voorbestemd om een hele rist Oscars te winnen, maar Birdman stak daar een stokje voor en ging met vrijwel alle beeldjes lopen. Onterecht? Misschien wel, want Boyhood is een ongelooflijk huzarenstukje.



Regisseur Richard Linklater, bekend van de 'Before'-trilogie, schoot de film over een tijdspanne van liefst 12 jaar en liet zijn acteurs mee verouderen en evolueren met het verhaal. Een unicum in Hollywood, waar het doorgaans niet snel genoeg kan gaan.



Mason en Olivia, een gescheiden koppel, proberen hun kinderen door hun jeugd te leiden. Een prachtig portret over hoe kleine kinderen groot worden en hoe tijd alles kan veranderen.



Boyhood, vanavond om 21.10u op Canvas. Lees ook 'D'Ardennen' is Belgische kandidaat voor Oscar





Intouchables Dit waargebeurde verhaal over de unieke relatie tussen een steenrijke, verlamde aristocraat en zijn verzorger/ex-delinquent die opgroeide in een Parijse banlieu, groeide in geen tijd uit tot een klassieker. De prent is de hoogst geplaatste Franse film op filmsite IMDB en katapulteerde de Franse acteur Omar Sy in het sterrendom.



Philippe, op zoek naar een nieuwe verzorger, vindt geen enkele geschikte kandidaat tussen alle sollicitanten. Tot Driss zich aanmeldt. Driss is net vrij uit de gevangenis en is enkel uit op een handtekening, zodat hij kan bewijzen dat hij gesolliciteerd heeft. Maar Philippe neemt hem tot zijn verbazing toch aan. Het is het begin van een hartverwarmende vriendschap.



'Intouchables', zondag om 23.20u op NPO 2.





Melancholia Lars von Trier besloot Melancholia op het filmfestival van Cannes te promoten door te verkondigen dat hij Adolf Hitler wel begrijpt. Hij werd prompt van het festival weggestuurd, dus die promotour viel enigszins in het water. Dat doet echter niets af aan de film zelf, die ik graag onder de beste films van 2011 reken.



Melancholia is eigenlijk een rampenfilm over een planeet die botst met de Aarde en het einde van de wereld inluidt, maar onder die laag ligt een gitzwart verhaal over depressie. Von Trier, die zelf aan een depressie lijdt, kwam op het idee tijdens een therapiesessie. Hij ontdekte dat depressieve mensen in gewelddadige situaties kalmer reageren dan gelukkige mensen. Een erg zwaarmoedige film die nog een tijdje blijft nazinderen.



'Melancholia', zaterdag om 0.05u op NPO 2.





A Beautiful Mind Deze biografische film over de beroemde wiskundige John Nash sleepte vier Oscars in de wacht, voor onder meer beste film en beste regie. En ook Russell Crowe was in goeden doen rond de milleniumwisseling: amper een jaar eerder zette hij een Oscarwinnende prestatie neer in 'Gladiator' en als John Nash doet hij mogelijk nog beter.



De combinatie van een briljant brein en een gekwelde geest doen de wiskundige John Nash helemaal ontsporen. Nash, die beroemd werd om zijn speltheorie, raakt verwikkeld in een bizarre samenzwering die zijn relatie met zijn vrouw danig op de proef stelt.



'A Beautiful Mind', zaterdag om 23.05u op VTM.