De Drie Wijzen houden eerste repetitie: Jacques, Gerty, Walter en Kurt flitsen terug naar de jaren negentig

Annelies Roebben

31/08/16 - 18u29 Bron: Eigen berichtgeving

© RV.

video Alsof de tijd was blijven stilstaan en ze nooit gestopt waren: zo voelde de eerste repetitie van De Drie Wijzen aan. Jacques Vermeire, Gerty Christoffels, Walter Grootaers en Kurt Van Eeghem waren meteen weer op elkaar ingespeeld.

In een gloednieuw decor, maar in hun kostuums van toen traden de vier vandaag aan voor een eerste repetitie. "Ik had dat van mij nog gewoon in de kast hangen", lacht Gerty. "Ik wist dat het ooit nog eens van pas zou komen." "Wat wij nu aan hebben, hadden we ook ooit aan op tv", beaamt Jacques.



Wat er tijdens de show gaat gebeuren, staat intussen ook vast. Kurt: "Tijdens het eerste deel verschijnen we in onze 'gewone' kleren, al weet ik niet of dat beter is (lacht). We starten met anecdotes, verhalen van achter de schermen begeleid door beelden van toen. In het tweede deel trekken we onze nineties-outfit aan en wordt er zoals vanouds gespeeld." De twee kandidaten worden avond na avond uit het publiek gevist, lukraak. "Ik verzorg de opwarming", zegt Jacques. "En daar laat ik mijn oog vallen op twee slachtoffers." Er valt overigens geld te winnen. Iedere avond gaan de kandidaten naar huis, met een cadeau van de Nationale Lotterij voor 50 euro. "Wie weet zit daar het groot lot tussen!", zegt Kurt. "Iedere avond zijn er bij ons miljoenen te verdienen (lacht)."



Lees verder onder de video





Voor de rest is er eigenlijk niks veranderd, de succesformule is gebleven. Jacques, Gerty en Walter geven elk hun antwoord op een vraag van quizmaster Kurt, aan de kandidaten om te raden wie de waarheid spreekt. "Wat wij toen op tv deden, zou nu niet meer kunnen. We hebben ooit een brief van Cas Goosssens gekregen, toenmalige baas van de VRT, dat we te vulgair waren", zegt Jacques. "En dat de heren niet op mijn kap mochten zitten", vult Gerty aan. "Maar ik ben nog steeds de pispaal van dienst." (lacht) "En ik moest AN spreken", vult Walter aan. "Maar daar hebben we het been stijf gehouden", zegt Jacques. "Wij wilden gewoon ons goesting doen."



Lees verder onder de video





En met succes. "Iedere avond was goed voor 1,5 tot 1,8 miljoen kijkers", zegt Kurt. "En dat elf jaar lang, en VTM was er toen ook al!"

"Toen onze show op tv kwam, werd die ook altijd in theaters opgenomen met live publiek", zegt Jacques. "Alles werd altijd uitgezonden zoals wij het speelden, niks gescript, niet gemonteerd. Onze vragen waren voorbereid maar de interactie tussen ons was onvoorbereid. Dat was ook het succes, denk ik. We hadden veertig minuten per keer. Naast mij stond er een grote klok, die Kurt in het oog hield. En hij lette er mee op dat we onze tijd goed gebruikten. Het was een beetje een sport van hem zelfs, om er voor te zorgen dat wij netjes op tijd stopten. Wij wisten op de duur ook dat - als er een technisch probleem was - we onze volgende vraag sneller moesten afhandelen om de deadline te halen."