Gezocht: figuranten voor VTM-reeks 'De bende van Jan de Lichte'

Door: redactie

31/08/16 - 13u03

Matteo Simoni speelt de rol van struikrover Jan de Lichte. © Menuet.

Midden oktober starten de opnames van 'De bende van Jan de Lichte', een tiendelige avonturenreeks van Menuet ('Coppers', 'In Vlaamse Velden', 'Code 37') en VTM, gebaseerd op de historische roman van Louis Paul Boon. Matteo Simoni speelt de rol van Jan de Lichte.

Productiehuis Menuet is nog op zoek naar mensen van alle leeftijden met opvallende uiterlijke kenmerken en/of fysieke beperkingen om deel uit te maken van Jans bende, een allegaartje van zigeuners, meisjes van lichte zeden, bedelaars, weeskinderen en woeste struikrovers.



Jan de Lichte, gespeeld door Matteo Simoni, is een struikrover die in het Vlaanderen van de 18de eeuw samen met enkele bendeleden (waaronder Stef Aerts) postkoetsen en kastelen overvalt. Hun buit delen ze met de armsten, waardoor Jan een echte volksheld wordt. Regisseurs zijn Robin Pront ('D'Ardennen'), Pieter Van Hees ('Waste Land', 'Chaussée d'Amour') en Maarten Moerkerke ('Deadline 14/10', 'Coppers').



Schrijf je snel in via deze link. Menuet waarschuwt: "Enkel voor durvers!"