Door: redactie

31/08/16 - 12u36

video

Karen Damen en James Cooke gingen een tijdje geleden de uitdaging aan om samen te wonen met een maandbudget van amper 768 euro. Een maand lang beperkte middelen, geen gsm, geen sociale media, kortom leven zonder luxe. Dat is geen evidentie voor Karen die in haar K3-periode goed verdiend heeft, maar wel dagelijkse kost voor 100.000 andere Belgen. En ook James heeft geen reden tot klagen in het dagelijks leven. Hun avontuur is vanaf vandaag tien weken lang te zien in 'Nieuwe Buren' op VIJF.