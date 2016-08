Door: redactie

30/08/16 - 22u25

video De eerste aflevering van 'Niveau 4' op VIER leverde meteen straffe televisie op. TV-maker Eric Goens volgde de politie van Molenbeek op de voet na de aanslagen van 22 maart en belandde in een levensechte actiefilm. "Abrini, Abdeslam... We hadden ze. Wij kenden die heel goed. Het is dan ook heel frustrerend dat we hun terreurdaden niet hebben kunnen verhinderen", vertelt een inspecteur.

© VIER. Na de aanslagen in Zaventem, is de politie extra waakzaam. Agenten plukken willekeurig auto's uit het verkeer om ze te inspecteren. Deze keer ontdekken ze enkel een pintje in een wagen, maar voor hetzelfde geld verijdelen ze zo een aanslag. "Mocht dit El Bakraoui geweest zijn met een zak explosieven, dan hadden we hem", klinkt het.



Ook mannen als Abrini en Abdeslam waren heel bekend bij de politie. "Wij kenden die heel goed, persoonlijk. "Het is heel frustrerend dat we dat niet hebben zien aankomen of dat we er niet voor hebben kunnen zorgen dat ze hun leven over een andere boeg gooiden."

50 kilo heroïne, 10 kilo cocaïne, 6.000 euro "Heftige, harde, spraakmakende televisie", zo beschrijft Goens de reeks. Alle agenten krijgen een borstcamera opgesteld, zodat de kijker alles van op de eerste rij meemaakt. "Wat zij meemaken, zien wij. Da's best hard en confronterend", aldus Goens. Dat blijkt ook uit dit fragment waarin de BAB (Anti-Banditisme Brigade) een inval doet bij een Albanese drugsbende. De buit: 50 kilo heroïne, 10 kilo cocaïne en 6.000 euro. "Het zou New York of Chicago kunnen zijn, maar het is bij ons om de hoek."

"Hier worden jongeren geronseld" Martijn, inspecteur bij de interventiedienst Brussel-West, doet een razzia in een café. Terwijl alle klanten hun handen boven de tafel moeten houden, gaat Martijn op zoek naar drugs, zwartwerk en illegalen. Iedereen wordt ook gefouilleerd.



In een achterkamer van de benedenverdieping, ontdekt Martijn een verdachte gebedsplaats. "Het is in zulke gebedsplaatsen dat jongeren overtuigd worden om naar Syrië te trekken", aldus Martijn. "We zijn blij dat we deze plek ontdekt hebben, maar voor hetzelfde geld worden hier al een jaar jongeren geronseld."