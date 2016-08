'Cordon'-acteur valt 20 kilo af

Door: redactie

Maandag start bij VTM het tweede seizoen van Cordon. Daarin kruipt de zestienjarige Ricko Otto opnieuw in de huid van Tyl, het gepeste roodharige jongetje dat niet vatbaar lijkt voor het dodelijke virus. Al zullen de kijkers wel twee keer moeten kijken, want Ricko is maar liefst twintig kilo afgevallen.

"Na het eerste seizoen, toen ik honderd kilo woog, heb ik besloten om eindelijk de strijd aan te gaan met mijn overtollige kilo's. Al was dat wel heel moeilijk in het begin", vertelt Ricko in Story. "Om te beginnen ben ik intensief gaan sporten: lopen in de wijk, pompen op mijn kamer... En ik heb me een fitnessabonnement aangeschaft. Daarnaast heb ik ook verschillende diëten gevolgd. Dat zonder koolhydraten heeft mij het meest geholpen. In een jaar tijd ben ik twintig kilo afgevallen, ik weeg nu nog maar 78 kilo."



Meer zelfvertrouwen

Dat Ricko zoveel kilo's kwijtgespeeld is, geeft ook zijn zelfvertrouwen een enorme boost. "Ik voel me veel beter in mijn vel. Als mensen vroeger naar me keken, zakte ik door de grond van schaamte. Dat heb ik nu niet meer. Onlangs keek ik naar een aflevering van het eerste seizoen van Cordon en dacht ik: hoe heb ik het in godsnaam zo ver kunnen laten komen? Ik weet het niet, maar ik wil er alleszins nooit meer zo uitzien. Ik blijf dus gezond leven, mijn streefgewicht is zeventig kilo."



Ricko hoopt ook dat zijn gewichtsverlies voor andere rollen kan zorgen. "Vroeger werd ik vaak gecast om een gepeste jongen te spelen, omdat ik ros en gezet was, maar nu hoop ik op andere rollen. En een lief? Ik heb nog geen vriendin, maar wie weet kom ik nu wel sneller het meisje van mijn dromen tegen", lacht hij.