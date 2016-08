MVDB

30/08/16 - 12u08

video Om het nieuwe seizoen van De Ideale Wereld op Canvas aan te kondigen, zijn Otto-Jan Ham, Jelle De Beule, Sven De Leijer én Sociaal Incapabele Michiel binnengeslopen in de cast van Thuis.

Volgens hen is De Ideale Wereld even spannend als de seizoensfinale van de soap op Eén. Of dat klopt, zien we vanaf dinsdag 6 september.